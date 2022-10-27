انضم 5 طلبة من الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) إلى النسخة الرابعة من برنامج «رواد» الذي يطلقه بنك وربة، حيث يمنح الطلبة فرصة خوض تحد واقعي يطورون من خلاله خدمات ومنتجات تستخدم في القطاع المصرفي، الأمر الذي يشجع طلبة الجامعة على استخدام مهاراتهم في تجربة عملية مبتكرة.



ويتكون فريق الجامعة من الطالبة آمنة ديرداب من تخصص الاقتصاد والتسويق، والطالب حسنين محمد من تخصص المحاسبة، والطالبة دنيا الجوهري من تخصص إدارة الأعمال والتمويل، إضافة إلى الطالبة ليلى دلول من تخصص الهندسة الكهربائية، والطالب علي درويش من تخصص هندسة الكمبيوتر.



وقالت رئيسة مكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي بالجامعة عبير التنير إن طلبة الجامعة لديهم عدد من الأفكار المبتكرة التي طرحت في المسابقة الماضية، مبينة أن الطلبة مستعدون دائما للتعلم والتطور وإثبات أنفسهم في مجالاتهم، فيما يوفر لهم برنامج «رواد» فرصة رائعة لخوض تحديات مهنية واقعية.



وأكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة أنور الغيث، خلال المؤتمر الذي عقده مع ممثلي الجامعات المشاركة أن البرنامج يعد الأول من نوعه في الكويت، مبينا حرص البنك على دعم طلبة الجامعات وإشراكهم في البرامج وورش العمل المتخصصة بهدف مساعدتهم على اكتساب الخبرات والمهارات المتنوعة.