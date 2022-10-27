أقام قسم علوم الفيزياء في كلية العلوم وبجامعة الكويت وبالتعاون مع نادي الفيزياء فعالية رصد كسوف الشمس في مرصد الفيزياء بكلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية.



وأوضح مشرف الفعالية وعضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء د. عبد الخالق صمادي أنه عادة ما يقال خسوف القمر وكسوف الشمس لأن حجم الشمس أكبر، ولكن خسوف الشمس التعبير الأصح، معللا ذلك بأننا إذا لاحظنا فإن عند خسوف القمر فهو يختفي كليا، أما الشمس فتنخسف جزئيا.



وأفاد د.صمادي بأن الخسوف الشمسي يحدث في وقت معين وفي مكان محدد على الأرض عندما يكون القمر بين الشمس والأرض على نفس خط الامتداد، وفي هذه الأثناء نشهد خسوفا جزئيا أو خسوفا كليا عندما تقع الأرض والشمس والقمر على امتداد واحد.



وأضاف أن الخسوف الكلي نادر الحدوث، أما الجزئي فيتكرر حدوثه على فترات متقاربة، منبها إلى أنه من الممكن أن تؤثر الأشعة الفوق البنفسجية على العيون عند النظر إليها بشكل مباشر، وبالتالي لابد من ارتداء النظارات التي تحجب الأشعة الفوق البنفسجية.



يذكر أن فعالية رصد الخسوف الشمسي جاءت تزامنا مع تدريس مقرر علم الفلك بقسم الفيزياء في كلية العلوم.



وفي السياق ذاته، تم تقديم محاضرتين كمبادرة من مركز التقدم العلمي الأولى بعنوان تصوير الشمس وطرق وأنواع التصوير، إذ تم التعرف من خلالها على أنواع التلسكوب والمعدات المستخدمة في رصد وتصوير الفلك قدمها عبدالله الحربي، والمحاضرة الثانية بعنوان الحسابات الفلكية وكيفية الحساب الفلكي، وقد تم استعراض المواقع الإلكترونية والبرامج المستخدمة في الحسابات الفلكية وقدمها محمد العبيدي.



ويأتي ذلك في ضوء مبادرة أسترولاب من مؤسسة التقدم العلمي (أسترولاب سماء المدينة) وهي مبادرة أطلقها مركز التقدم العلمي ـ أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ـ لإثراء المحتوى الفلكي العلمي العربي من خلال الأنشطة والفعاليات والإصدارات المطبوعة.