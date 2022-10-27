كشف مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي في تصريح للصحافيين على هامش الفعالية، عن الموافقة المبدئية لإنشاء فرع لجامعة الكويت في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هناك تواصلا خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ومتطلبات الموضوع ثم العرض على مجلس الجامعة للنظر في الموافقة النهائية.



وفيما يخص آخر مستجدات الانتقال إلى باقي المباني سواء من الكليات أو الإدارة الجامعية في «الشدادية»، قال الرومي «إن عملية الانتقال ستكون في أقرب وقت ممكن حتى تستمر العملية التعليمية ولن تكون خلال الفصل الدراسي، نظرا لاستمرار الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في دراستهم وأعمالهم، موضحا أن الانتقال يكون بناء على جاهزية الكليات والمباني ووفقا للجدول الزمني المرصود لها الذي عرض على مجلس الجامعة».



وحول آخر التطورات لرفع التصنيف الجامعي، كشف الرومي، أن الإدارة الجامعية تعمل على تزويد المعلومات الحديثة التي بدأت في 2022، وان محدثات التغيير لها إلا بعد عامين من تاريخ التغيير، لافتا إلى «أن ما يظهر من نتائج للتصنيف هي للعام 2020-2021».



وفيما يخص تسكين المناصب القيادية بعد تشكيل الحكومة، أضاف الرومي أن هناك قرارا صدر بوقف التعيينات، ولكن ننتظر قرارا آخر باستمرارية التعيين، سيتم عمل اللازم بتسكين جميع المناصب.