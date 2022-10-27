مفرح الشمري



بعدما سلطت «الأنباء» في عددها الصادر الاثنين الماضي الضوء على معاناة الفنان القدير بدر الطيار الذي اضطرت اسرته لسفره على حسابه بعد مخاطبتهم لأحد مستشفيات تايلند المتخصصة وذلك في 10 الجاري وهو يتلقى العلاج بشكل دائم في المستشفى ويدفع تكاليف العلاج من «جيبه الخاص» منذ وصوله هناك، تلقى كاتب السطور اتصالا هاتفيا صباح امس من وكيل الخدمات الخارجية بوزارة الصحة د. يعقوب التمار «بشرنا» فيه انه تمت الموافقة على علاج الفنان القدير بدر الطيار على نفقة الدولة، وسيتم ارسال الكتاب الى سفارة الكويت بتايلند الاحد على اقل تقدير.



سرعة الاستجابة من وزارة الصحة على مناشدة «الأنباء» أن اسرة الفنان بدر الطيار لا تستطيع تحمل المزيد من مصاريف العلاج، تستحق الشكر والثناء، والشكر موصول الى د.يعقوب التمار الذي اهتم بما نشرته «الأنباء»، وكانت «البشارة» بموافقة اللجنة وهي «بشارة» أسعدت وأثلجت صدور أسرة الطيار.. شكرا وزارة الصحة، والله يقومك بالسلامة يا الطيار.