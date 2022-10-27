تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ينظم نادي الفجيرة للرماية بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية في جبال مدينة دبا بإمارة الفجيرة في الفترة من 6-11 فبراير 2023، بقيمة جوائز نقدية وعينية تتجاوز 300 ألف دولار أميركي موزعة على أربع فئات: الفئة المفتوحة والسيدات والناشئين والكبار.



وتتميز هذه البطولة النوعية بنظامها الخاص (السبورتينج) الذي يحاكي تجربة الصيد حيث انها غير أولمبية، وتهدف إلى تحقيق المتعة والمنافسة لعشاق الصيد، وتختلف البطولة عن الصيد الحقيقي باستخدامها الأطباق (الصحون) الخاصة الصديقة للبيئة، وهي تناسب كل الأعمار والفئات.



وتستهدف البطولة الرماة من مختلف دول العالم، وتعد من ضمن الأضخم في قيمة الجوائز على مستوى العالم ومن المتوقع أن تستقطب عددا كبيرا من المشاركين المحترفين من كافة دول العالم، وتوفر البطولة العديد من المنافسات المصاحبة للمنافسات الرئيسية في البطولة لمنح الفرصة للمبتدئين والهواة للفوز بجوائز عينية فورية خلال مشاركتهم في البطولة، وتنقسم أيام البطولة إلى 3 أيام تدريب وحفل افتتاح يليه 3 أيام للبطولة الأساسية وإعلان الفائزين المتأهلين في جميع الفئات في اليوم الأخير.



كما توفر البطولة أجواء عائلية وترفيهية لكافة الأعمار والفئات خلال أيام البطولة حيث تتضمن الفعاليات الجانبية المصاحبة القرية والفعاليات التراثية وعروض موسيقية حية وسوق المنتجات المحلية طيلة أيام البطولة.



ويشترط التسجيل المسبق في البطولة عن طريق الموقع الالكتروني www.fmsc.ae نظرا لمحدودية الأماكن المتوافرة كما يمكن الاطلاع على شروط وأحكام المشاركة والشروط الأخرى في الموقع الالكتروني أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي @fmsc.ae