96 % معدل الخصوبة للكويتيات و27.9% لغير الكويتيات و53.3% لجملة السكان

الكويتيون الأعلى تسجيلاً لمواليد موتى بـ 248 وفاة .. يليهم المصريون والسوريون

51.5 ألف مولود في 2021.. منهم 34.6 ألف كويتي والفئة العمرية من 25 - 29 سنة الأعلى خصوبة

انخفاض نسبة وفيات الانتحار بنسبة 5.9% ونسبة وفيات الحوادث بمقدار 1.3%



علي إبراهيم



أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء تقريرا عن المواليد والوفيات خلال العام 2021، وجاء فيه عن المواليد أحياء، أن معدل المواليد للكويتيين بلغ 24.63% ولغير الكويتيين بلغ 6.04% ولجملة السكان 12.23%، وبلغ معدل الزيادة الطبيعية بالنسبة للكويتيين 20.83%، ولغير الكويتيين 4.05%، ولجملة السكان 9.64%.



كما بلغ معدل الخصوبة العام 96.122% للكويتيات و27.976% لغير الكويتيات و53.354% لجملة السكان.



وجاء في التقرير أن عدد الولادات في المستشفيات الحكومية لسنة 2021 بلغ للكويتيات 7136 مولودا حيا، ولغير الكويتيات 14053 مولودا حيا.



كما بلغ عدد الولادات في المستشفيات الخاصة لسنة 2021 للكويتيات 27089 مولودا حيا، ولغير الكويتيات 2922 مولودا حيا.



أما في جانب المواليد الموتى، فبلغ عدد المواليد الموتى لسنة 2021 للكويتيين ٢٤٨ بنسبة 7.11% وهو الاعلى خلال ١٠ سنوات، وبلغ عدد المواليد الموتى لغير الكويتيين ١٦٦ بنسبة 9.68% ولجملة المواليد موتى بعدد ٤١٤ بنسبة 7.96%.



وجاءت نسبة تأثر الجنين والوليد بمضاعفات المشيمة والحبل والأغشية أعلى مسببات الوفاة بالنسبة للمواليد موتى (بالنسبة للأسباب المعروفة) لسنة 2021 ، حيث بلغت 7.49% من جملة المواليد موتى.



أما وفيات الاطفال الرضع فبلغ معدلها 6.85% للكويتيين، 9.72% لغير الكويتيين و7.79% للجملة لسنة 2021.



كما جاء معدل وفيات الاطفال الرضع الذكور أعلى من الإناث، حيث بلغ للذكور الكويتيين 7.63% وللذكور غير الكويتيين 10.01% بينما بلغ معدل وفيات الاطفال الرضع للإناث الكويتيات 6.03% وبلغ للإناث غير الكويتيات 9.42% لعام 2021.



أما عن وفيات ما دون الخامسة، فأكد التقرير أن معدل وفيات ما دون الخامسة لكل ألف مولود حي للكويتيين بلغ 8.41% ولغير الكويتيين 11.31% ولجملة السكان بلغ 9.36% لسنة 2021.



وبلغ معدل وفيات ما دون الخامسة لكل ألف من السكان دون الخامسة للعام الماضي 1.78% للكويتيين، 1.84% لغير الكويتيين، 1.81% لجملة السكان.



وحول الوفيات (جميع الأعمار) بلغ معدل الوفيات خام لكل ألف من السكان لعام 2021 (3.80%) للكويتيين، 1.99% لغير الكويتيين، 2.59% لجملة السكان.



وأعلى معدل وفيات حسب المجموعات الرئيسية لأسباب الوفاة لعام 2021 كان بسبب أمراض الجهاز الدوري الدموي، حيث بلغ للكويتيين 111.10% و74.31% لغير الكويتيين لكل 100000 من السكان.



كما تم تسجيل عدد 1 حالة وفيات امومة (وفيات ناتجة عن مضاعفات الحمل والولادة والنفاس) بالنسبة للأمهات الكويتيات، بينما سجلت حالتا وفاة بالنسبة للأمهات الغير الكويتيات للسنة نفسها.



ولم تسجل اي حالة وفيات (ملاريا) خلال السنوات من 2017 - 2021 للكويتيين، بينما توجد حالة وفاة لغير الكويتيين في سنة 2019.



وبلغت وفيات السل (الدرن التنفسي) لسنة 2021 4 حالات وفاة للكويتيين، و 12 حالة وفاة لغير الكويتيين.



وبلغت وفيات (داء السكري) لسنة 2021 نحو 355 حالة وفاة للكويتيين، و139 حالة وفاة لغير الكويتيين.



وبلغت وفيات السرطان لسنة 2021 نحو 647 حالة وفاة للكويتيين، و389 حالة وفاة لغير الكويتيين.



وأورد التقرير ان نسبة وفيات الانتحار من مجموع الأسباب الخارجية للوفاة في 2021 انخفضت بمقدار 0.9% مقارنة بالسنة السابقة، حيث كانت 4.77%.



كما انخفضت نسبة وفيات حوادث النقل من مجموع الأسباب الخارجية للوفاة في 2021 بمقدار 1.3% مقارنة بالسنة السابقة، حيث كانت 7.91%.