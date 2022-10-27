

طالـــب الناشــط السياسي والمرشح السابق فهد صياح ابوشيبة بتعديل المادتين 5 و10 من اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التعديل يسمح بالفصل بجميع الطعون الانتخابية التي ترافق كل استحقاق انتخابي ديموقراطي بمدة لا تتجاوز 12 يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديمها وقبل انقضاء مدة الأسبوعين المقررة لدعوة المجلس للاجتماع وبدء دورته وتحصين عضوية أعضاء مجلس الأمة قبل انعقاد اول جلسة من دور الانعقاد الاول، مبينا ان الطلب لابد ان يشتمل على اسباب الطعن مشفوعة بالمستندات المؤيدة له.



وأوضح أبوشيبة في تصريح صحافي، قائلا: نحتاج إلى إنشاء هيئة تختص بالانتخابات من أجل المتابعة والمراقبة، لافتا إلى أن الأخطاء تتكرر في كل عرس انتخابي، آملا من نواب مجلس الأمة تبني الاقتراحين وسن تشريعات تختص بهم حتى نتخلص من المشكلة التي أصبحت مملة في كل انتخابات، داعيا الله عز وجل أن يحـــفظ الكويت وقيادتها وشعبها مــــن كل شر ومكـــروه.