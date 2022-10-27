هل نقلت باحثات سياسيات إلى وظائف ديبلوماسية أو قنصلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عددهن؟

أطلب تزويدي بكشف عن عدد العاملين والعاملات في السلكين الديبلوماسي والقنصلي في الوزارة



وجهت النائب عالية الخالد 3 أسئلة إلى كل من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشبــاب عبدالرحمن المطيري، ووزير الماليـة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيـــد، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال إلى وزير الإعلام:



اطلعنا من خلال الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في حسابها الرسمي في (تويتر)، على تحقيق مصور بعنوان (شارع جالان هارموني) مثال حضاري لمفهوم التعددية الدينية، وفوجئنا بحذف التحقيق المصور من الموقع الرسمي للوكالة ومن حساب الوكالة في موقع تويتر.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل حذف التحقيق المصور المشار إليه؟ إن كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر سبب الحذف.



2- هل نشر تحقيق مصور آخر بدلا من التحقيق المذكور؟



3- هل أحيل أحد العاملين في الوكالة إلى التحقيق نتيجة للتحقيق المصور المذكور؟ إن كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب ذلك مع صورة ضوئية من أعمال التحقيق تفصيلا.



سؤال إلى وزير المالية:



أوردت صحيفة القبس المنشورة بتاريخ 11 أكتوبر 2022 خبرا بعنوان (بلومبيرغ) مكتب الاستثمار في لندن يقاضي «غلينكور»، وذلك على خلفية اعتراف شركة التعدين العملاقة بتهم تتعلق بالتلاعب في الســــوق والرشـــاوى.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة الخبر المذكور أعلاه؟



2- هل رفع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن دعوى قضائية بخصوص الموضوع المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما طبيعة هذه الدعوى؟ وإلى أي مرحلة من مراحل التقاضي وصلت؟ وما طلبات المكتب فيها؟



3- كم تبلغ قيمة الخسائر المحتملة الناتجة عن المخالفات التي ارتكبتها شركة «غلينكور»؟



4- اسم مكتب المحاماة المستعان به في الدعوى المذكورة أعلاه، وقيمة عقد أتعاب المحاماة.



سؤال إلى وزير الخارجية:



نشرت صحيفة «الأنباء» الكويتية في 8 أكتوبر 2022 خبرا عن حاجة وزارة الخارجية إلى (30) ملحقا ديبلوماسيا وقنصليا من الجنسين من حملة الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية والقانون والإعلام والتاريخ والجغرافيا، وكان ذلك مع وجود عدد كبير من أبناء وطننا يعملون لدى وزارة الخارجية بوظيفة باحثين وباحثات سياسيات، وهي وظيفة تضطلع بأعمال الديبلومـــــاسيين نفسهـــا.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بعدد وأسماء الباحثات السياسيات اللاتي يعملن في وزارة الخارجية حاليا.



2- هل نقلت باحثات سياسيات إلى وظائف ديبلوماسية أو قنصلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عددهن؟ مع تزويدي بكشف بأسمائهن ووظائفهن حاليا، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب ذلك.



3- كشــــف بعـــــدد العاملين والعاملات في السلكين الديبلومــــاسي والقنصــــلي.