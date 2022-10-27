وجه النائب عبدالوهاب العيسى 3 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، نصت على ما يلي:



سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة الحكومة في توفير نصف مليون وظيفة للشباب في السنوات الخمس عشرة المقبلة؟ وفي أي القطاعات ستكون؟



2- في حال كانت الخطة الاستعانة بالقطاع الخاص، هل القطاع الخاص قادر على صناعة هذا العدد من الوظائف؟ وفي حال تبين عدم قدرة القطاع الخاص على خلق تلك الوظائف، ما خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص من تغطية هذا الأمر؟



3- هل هناك خطط حكومية لتشجيع الخريجين على العمل في القطاع الخاص وتطويره؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالخطة.



4- هل لدى الحكومة تصور عن شكل الوظائف التي يمكن توفيرها للخريجين في القطاع الخاص؟



5- ما أسس ومعايير ديوان الخدمة المدنية في تحديد احتياجات سوق العمل؟ وهل ستكون هناك استعانة بالمؤسسات البحثية والأكاديمية الحكومية وغيرها من المؤسسات المعنية بالتوظيف؟



سؤال إلى وزير المالية:



لما للحاجة الملحة التي تستوجب على الحكومة خلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين سنويا، وذلك تفعيلا للمادة (41) من الدستور التي تنص على أن : «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه»، ونظرا لصعوبة تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع بناء على التجارب السابقة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة وزارة المالية لزيادة إيرادات الدولة لتغطية زيادة الرواتب في الميزانية العامة في ظل وجود خطة حكومية لتوفير الوظائف للمواطنين وتغطية الاحتياجات السنوية؟



2- ما الضمانات المتوافرة للدولة لاستمرار التدفقات المالية في حال انخفاض سعر بيع برميل النفط لمستويات دون سعر التوازن في الميزانية العامة؟ وهل سيؤثر ذلك على دخل المواطن؟



سؤال إلى وزير التعليم العالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل هناك ربط حقيقي وواقعي بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟



2- هل لدى وزارتكم تصور عن شكل الوظائف التي يمكن توفيرها للخريجين في القطاع الخاص؟