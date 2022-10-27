بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد أكد خلال استقباله الأمير تركي بن محمد والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تمنياته لهم بطيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت.



من جانبه، أعرب الأمير تركي آل سعود، وفق البيان، عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، مشيدا بالتعاون الأخوي والمتميز في الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء.



حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد.



وضم الوفد السعودي كلا من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد ووزير النقل والخدمات اللوجستية م.صالح الجاسر ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية د.رميح الرميح والمدير العام لمكتب الأمير تركي بن محمد حمد السليم.