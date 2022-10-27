استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر بيان امس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.



كما حضرها عن الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود ووزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية د. رميح بن محمد الرميح ومدير عام مكتب سموه حمد بن سليمان السليم.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده



تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة نجيب ميقاتي، أعرب فيه عن خالص تهانيه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



من جانبه، أكد دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني على متانة العلاقات التاريخية بين الكويت والجمهورية اللبنانية، معربا عن تقديره لمواقف الكويت الداعمة لبلاده في مختلف المجالات.