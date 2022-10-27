استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.



كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا.



إلى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق الذي يضم كلا من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود ووزير النقل والخدمات اللوجستية م.صالح بن ناصر الجاسر ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية د.رميح بن محمد الرميح ومدير عام مكتب سموه حمد بن سليمان السليم، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وقد نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحياتهما إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



كما نقل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.



وقد حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.



وكان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وصل إلى البلاد صباح امس، وكان في استقباله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.