أطلق المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» المرحلة التجهيزية الرابعة للمعرض العلمي الكويتي- الفرنسي الـ 16 والذي يخصص هذه الدورة لمشاريع وأبحاث «الذكاء الاصطناعي» وينظمه المكتب هذا العام بالتعاون مع السفارة الفرنسية وإحدى المؤسسات العملية في فرنسا والتوجيه الفني للحاسوب بوزارة التربية.



وفي هذا السياق، اعتبر نائب رئيس منظمة «ملست» العالمية ورئيس مكتبها الإقليمي بقارة آسيا م.عدنان المير أن اجتماع بعض مسؤولي المكتب بالملحق الثقافي الفرنسي في مقر «ملست آسيا» أسس لتفاصيل تطبيقية معتبرة لإضفاء مزيد من عوامل النجاح للمعرض، حيث تم بحث مشاركة المؤسسات العلمية المختصة في هذا المجال للمشاركة في المعرض وتدريب معلمي المدرسة الفرنسية في الكويت على تطبيقات ولوحات إلكترونية تستخدم في مجالات الذكاء الاصطناعي لتدريب الطلاب المشاركين في المعرض.



وأكد المير أن المعرض الكويتي- الفرنسي من أهم البرامج التي يقيمها مكتب المنظمة في الكويت منذ 2006 بالتعاون مع السفارة الفرنسية ووزارة التربية، مشيرا إلى ان المعرض مشروع علمي في غاية الأهمية يتيح الفرصة للطلاب من جميع محافظات الكويت للتنافس واختيار ما يتفق مع قدراتهم ويشبع ميولهم، من خلال عمل أبحاث ومشاريع علمية تحت عناوين مهمة تسهم في تنمية الجوانب العلمية والعملية والتربوية للطلاب وفق منهجية البحث العلمي بإشراف المعلمين والمعلمات.



من جانبه، لفت المدير الإقليمي لمكتب «ملست آسيا» داود الأحمد إلى أن المعرض العلمي الكويتي- الفرنسي يسعى إلى تحقيق جملة أهداف منها ترسيخ الإيمان لدى الطالب عن طريق توجيهه لتأمل ما في الكون الفسيح من عظم الخلق وتنمية قدرة الطالب على تحليل المعلومات التي يجمعها والتحقق من صحتها والجرأة في طرح الأفكار والآراء، إضافة إلى تنمية اتجاه الطالب للبحث والمشاهدة والملاحظة والتنقيب والتجريب والمقارنة والاستنتاج، ومساعدة الطالب على فهم العلاقة بين مكونات البيئة الحية وغير الحية والمساهمة في حل المشكلات المتعلقة بالبيئة.



وأوضح الأحمد أن الفئة المستهدفة للمعرض هم طلاب المرحلة المتوسطة، معلنا أن شروط المشاركة في المعرض تشمل إعداد مشروع علمي لكل مدرسة ويختص بموضوع «الذكاء الاصطناعي»، من الطلبة بإشراف معلم أو معلمة حاسوب، مبينا أن النسخة السادسة عشرة للمعرض تشمل مراحل إعداد وتنفيذ المعرض، حيث انطلقت المرحلة الأولى خلال شهر مايو بعقد سلسلة اجتماعات في المكتب مع التوجيه الفني للحاسوب والملحق الثقافي الفرنسي، وشهد شهر يونيو تدشين المرحلة التنفيذية الثانية بالإعلان عن المعرض الكويتي- الفرنسي السادس عشر من خلال لقاءات التوجيه الفني العام للحاسوب برؤساء أقسام الحاسوب في المناطق التعليمية على مستوى المحافظات.



وأكد أن شهر أكتوبر الجاري شهد البدء في إطلاق المرحلة الرابعة عبر تنظيم دورة تدريبية للمعلمين والمعلمات في التركيب ودورة تدريبية للطلاب للتعرف على طريقة عمل المشروع، مشيرا إلى أن المرحلة الخامسة والأخير تتضمن افتتاح المعرض خلال شهر ديسمبر.