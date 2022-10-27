أسامة أبوالسعود



استقبل النائبان د.محمد المهان وماجد مساعد المطيري نائب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت محمد العامر العجمي وعددا من اعضاء مجلس ادارة النقابة امس الثلاثاء بمجلس الأمة.



وقال نائب رئيس النقابة محمد العجمي، في تصريح صحافي، ان اعضاء نقابة نفط الكويت حضروا جلسة مجلس الامة المخصصة لإقرار الميزانيات، وبعدها التقوا عددا من نواب مجلس الأمة في مقدمتهم النائبان د. محمد المهان والنائب ماجد مساعد المطيري اللذان أكدا دعمهما الكامل للمطالب العمالية المستحقة.



وأشار العجمي الى انه في مقدمة تلك المطالب العمالية مكافأة الصفوف الامامية وبيع الاجازات والاثر الرجعي لحكم بدل السكن وغيرها من المطالب العادلة.



وأوضح ان نواب مجلس الأمة اكدوا ان مطالب العاملين في القطاع النفطي مستحقة ويجب اقرارها لأنها مطالب عادلة تخص شريحة كبيرة من ابناء الكويت الذين عملوا خلال أزمة كورونا بكل اخلاص وتفان لخدمة وطنهم.



وفي ختام اللقاء توجه العجمي بالشكر للنائبين د.محمد المهان وماجد مساعد المطيري على حسن الاستقبال والدعم اللامحدود لقضايا العاملين في القطاع النفطي، وفي مقدمتهم عمال شركة نفط الكويت.