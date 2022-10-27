القاهرة ـ جويل رياشي



افتتح امس المؤتمر الوزاري الفرنكوفوني السادس في القاهرة، في إطار النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية التي تنظمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جمعت هذه الفعالية أكثر من 40 وزيرا للتعليم العالي والبحث، 30 منهم كانوا حاضرين بصورة شخصية. ودارت النقاشات حول مشروع أطلق خلال المؤتمر الوزاري الخامس في سبتمبر 2021 في بوخارست، ألا وهو إعداد بيان من أجل ديبلوماسية علمية فرنكوفونية.



تعرض هذه الوثيقة منهجية سياسية لتطوير الديبلوماسية العلمية الفرنكوفونية واقتراحا للمواضيع ذات الأولوية بشأن التعاون الدولي والشراكات في الفضاء الفرنكوفوني العالمي.



وستكون الوثيقة الأولى المتعلقة بالديبلوماسية العلمية التي يحملها صناع القرار وتدعمها شبكة عالمية وهي مخصصة لفضاء جيوسياسي محدد وتركز على إسهامات النظم التعليمية والجامعية في الفضاء الفرنكوفوني العالمي.



في ختام النقاشات وعلى ضوء نسخة أولى أعدتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية وشاركتها مع الوزراء قبل انعقاد المؤتمر، ستتم المصادقة على نسخة نهائية من الوثيقة في هذه المناسبة، خلال حفل توقيع مشترك.