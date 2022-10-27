القاهرة - ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى 6 نوفمبر المقبل، وذلك للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين3» لمنخفضي ومتوسطي الدخل ممن قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط، وذلك تلبية لرغبة المواطنين ولإتاحة فرصة أخرى لتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح.



وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3» شهد إقبالا كبيرا من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد كراسات الشروط التي تم سحبها من مكاتب البريد حتى أمس حوالي 253.4 ألف كراسة، بواقع 113498 كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و139920 كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرا، وذلك وفقا لنهاية يوم عمل 25 أكتوبر 2022.



وأضافت أنه قام نحو 160670 مواطنا بسداد مقدمات جدية الحجز، حيث قام 65830 مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات جاهزة التسليم، كما قام 94840 مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات تسليم خلال 18 شهرا، وذلك وفقا لنهاية يوم عمل 25 أكتوبر 2022.



وأكدت أن الموقع الإلكتروني للصندوق تمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة الإعلان، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين على الموقع 120 ألف مواطن تقريبا.



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك نحو 40 ألف مواطن لم يكملوا عملية التسجيل الإلكتروني، لذا تم منحهم مهلة لمدة 10 أيام لاستكمال أوراقهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التقديم.



وأوضحت أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الصندوق على تلبية كافة مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية وتسهيل الإجراءات أمامهم، مع ضرورة العلم أنه لن يتم بيع كراسات الشروط في مكاتب البريد أو إمكانية سداد مقدمات جدية الحجز بعد تاريخ 27 أكتوبر الجاري.