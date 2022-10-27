الجزائر ـ هناء السيد



قال السفير محمد عرفي خطاب، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تسعد دائما بالتعاون مع الجزائر «البلد المضيف للقمة العربية في نسختها الـ 31».



وأضاف السفير خطاب، على هامش الاجتماعات التحضيرية للمندوبين وكبار المسؤولين بالجامعة للعربية قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية، أن قمة الجزائر تحمل اسم لم الشمل العربي، وننتظر أن يتم لم الشمل، مبينا أن ذلك أصبح ضرورة للصالح العربي.



وأوضح أنه كلما اجتمع العرب كان ذلك فأل خير للجميع، وأنه مازالت العديد من الملفات في طور النقاش بين المندوبين.



وتابع أنه عقب الانتهاء من مناقشة تلك الملفات سيتم رفع ما توصلت إليه اجتماعات المندوبين إلى وزراء الخارجية للنظر والبت بها قبل رفعها لقادة الدول خلال القمة المرتقبة مطلع نوفمبر المقبل.



وعقدت امس الاجتماعات التحضيرية لمندوبي الجامعة العربية استعدادا لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر انعقاده الجمعة، للتحضير للقمة العربية العادية 31 بالجزائر.