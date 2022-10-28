السند لـ «الأنباء»: يجب الحرص والحذر وليس القلق والتخوف خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة والمستشفيات والمطارات

الحجيلان لـ «الأنباء»: الإصابة بالمتحور الجديد والإنفلونزا الموسمية تعطي احتمالاً كبيراً لدخول المستشفى والوفاة

السالم لـ «الأنباء»: المتحور الجديد يشكل خطورة كبيرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل

عبدالكريم العبدالله



بعد دخول المتحور الجديد من فيروس كورونا XBB إلى الكويت، كثرت العديد من التساؤلات حول خطورة هذا المتحور من عدمه، واحتماليات العودة إلى المربع الأول، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. وحول هذا الموضوع، أكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند، أنه لايزال هناك تقييم يومي للوضع الصحي في البلاد.



وبين في تصريح لـ«الأنباء» أن الوضع الوبائي فيما يخص «كورونا» يشير إلى الاستقرار ولله الحمد.



ولفت الى أن الفحوصات الجينية، والتي أظهرت متحور XBB، والذي تم رصده في الكويت هو جزء من الجهود التي تبذل للتقييم ودراسة الوضع، والتي تترتب عليها التوصيات والنصائح الطبية، والتي هي انعكاس لما يتم التوصل إليه من نتائج علمية وطبية.



وطمأن د.السند الى أن التحورات هي سمات أساسية في الفيروسات وتحدث بشكل مستمر، لافتا الى أنه في الغالب لا ينبني عليها تغيير في كثير من التوصيات الطبية، وهو ما يحدث مع المتحور الحالي، خاصة أن بعض الدول التي انتشر فيها هذا المتحور لم ترد منها أي معلومات عن وجود أعراض خطيرة للمتحور، مشيرا إلى أن وجوده حتى الآن من المفترض ألا يثير أي قلق.



وأشار د.السند إلى انه يجب الحرص والحذر وليس القلق والتخوف، خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة والمستشفيات والمطارات، والتي ينصح بتغطية الفم والأنف، وعدم اختلاط الأشخاص الذين لديهم أعراض مع الآخرين.



من جانبه، قال استشاري الأمراض المعدية د.غانم الحجيلان، إن «المقلق» في موضوع المتحور الجديد XBB أنه سريع الانتشار، وهو أسرع من «أوميكرون». وبين في تصريح لـ «الأنباء»، أن المتحور الجديد جاء في الوقت الذي تنتشر فيه «الأنفلونزا الموسمية»، مشيرا إلى أن الإصابة بالمتحور الجديد والانفلونزا الموسمية تعطي احتمالا كبيرا لدخول المستشفى والوفاة، لا قدر الله.



ونصح د.الحجيلان بتلقي تطعيم «الانفلونزا الموسمي» لتقليل احتمال الإصابة بالفيروسين مع بعضهما، لافتا الى أن التطعيم الخاص بـ «كوفيد-19» لا يغطي هذا المتحور، وذلك لأنه متحور فرعي من «أوميكرون»، والذي بطريقته استطاع تجنب المناعة المكتسبة من التطعيم. وأوضح أن المتطلبات الحالية ليس ارتداء الكمامات، بل تحاشي التجمعات. وبالنسبة للأطفال، أكد د.الحجيلان أنه من الصعب إجبارهم على الالتزام بالتعليمات، لافتا إلى أن المسؤولية تنتقل للوالدين من خلال منع ابنهم من الذهاب الى المدرسة حال وجود أعراض لديه.



بدوره، أكد استشاري الأمراض الباطنية د.غانم السالم، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا XBB دخل الكويت بعد انتشاره بكثرة في دول العالم، مبينا أن هذا المتحور سريع الانتشار.



ونبه في تصريح لـ«الأنباء»، الى أن المتحور الجديد XBB من الممكن أن يعيدنا الى المربع الأول من خلال ارتداء «الكمامات» و«التباعد الاجتماعي» حال عدم اتباع الاحترازات. وشدد على أن هذا المتحور الجديد يشكل خطورة كبيرة على «كبار السن» والمرضى الذين يتناولون «أدوية مثبطة للمناعة» وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأطفال.



وأشار إلى انه لا يوجد ارتفاع في حالات العناية المركزة أو دخول المستشفى، إلا أن هناك زيادة شديدة في مراجعة المستشفيات والطوارئ وأقسام الحوادث. ونصح د.السالم الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالاشتراطات الصحية، داعيا إلى ارتداء الكمامات، خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، فضلا عن الحرص على أخذ التطعيم المناسب، وضرورة تغيير العادات السلوكية والاجتماعية، خاصة في «التقبيل» و«السلام» لكبار السن أو الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة.



وشدد على أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على ضبط الانتشار ورصد الحالات، متمنين السلامة للجميع.



استكمال الجرعات



بين الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند أن التوصيات الطبية مازالت توصي باستكمال الجرعات المقررة من كوفيد-19، ويجب المبادرة لتلقي تطعيمات الشتاء والتي منها تطعيم الانفلونزا الموسمية.



الفيروسان



طمأن استشاري الأمراض المعدية د.غانم الحجيلان الجميع بعدم التخوف من المتحور الجديد، إلا أن الحذر يكون عبر الإصابة بالفيروسين، داعيا من لديه أعراض الى الجلوس في المنزل وعدم الاحتكاك بالآخرين لضمان سلامتهم.



أعراض متشابهة



قال استشاري الأمراض الباطنية د.غانم السالم، ان أعراض الانفلونزا الموسمية مشابهة لـ XBB، علما أنه لكي نفرق بين الأعراض يجب عمل فحص PCR.