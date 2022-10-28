تنظم رابطة أطباء الجلد الكويتية غدا السبت اليوم التوعوي لمرض الصدفية في مجمع الأفنيوز الذي تستمر فعالياته حتى 7 نوفمبر موزعة على أقسام الجلدية في مختلف المستشفيات خلال تلك الفترة.



وفي هذا السياق، قال رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية د.محمد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» ان هناك انواعا لمرض الصدفية ومنها الصدفية الشائعة والنقطية وصدفية احمرار الجلد، وصدفية المفاصل والتي تكون نسبة الإصابة بها 30% إلى 40%، مشيرا الى ان طرق العلاج مختلفة وتهدف الى وقف نشاط الأجزاء المصابة وضبط دورة تكوين الخلايا بالجلد حتى يتمكن المريض من مواصلة حياته اليومية والاجتماعية بصورة أفضل.



وكشف العتيبي عن ان الأدوية البيولوجية أثبتت نجاحها وفعالياتها لمرض الصدفية وتستخدم للمرضي الذين يعانون من الصدفية المتوسطة أو الشديدة التي لا يمكن السيطرة عليها مع العلاجات الاخرى، لافتا الى ان نسبة الإصابة بمرض الصدفية تتراوح بين 1% و4% على مستوى العالم، مبينا ان «الصدفية» مرض جلدي مزمن وعادة ما يكون على هيئة بقع حمراء محددة مختلفة الاحجام بارزة عن سطح الجلد تغطيها قشور فضية اللون وأسبابها متعددة، منها عوامل وراثية وقد تظهر تحت تأثير بعض المرسبات للمرض مثل الحالات المناعية والنفسية والتغير المناخي وبعض الأدوية.



وذكر أن مرض الصدفية يصيب الجنسين من دون تميز وتصيب جميع الأعمار وبالنسبة للأطفال تكون أقل منها في البالغين والكبار، لافتا الى انها مرض غير معد ولا يمنع المريض في معظم الحالات من التمتع بحياة عادية ومباشرة جميع اعماله ونشاطاته اليومية والاجتماعية.



وتابع: يعتمد اختيار العلاج المناسب للمرضى حسب مدى انتشار الصدفية في الجلد ونوع ودرجة الإصابة ففي الحالات البسيطة يتم استخدام العلاج الموضعي مثل كريم مرطب واستخدام دهانات اخرى تحتوي على بعض انواع الكورتيزون، مشيرا الى ان هناك حالات تكون فيها نسبة المرض كبيرة حيث تغطي الصدفية اكثر من 30% من سطح الجسم فتعالج بطرق مختلفة، منها علاج يأخذ عن طريق الفم، وهناك العلاج الكيميائي الضوئي، والأشعة فوق البنفسجية ذات الموجة المتوسطة UVB.