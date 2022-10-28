ثامر السليم



نظم قسم العلاج المهني بكلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت معرض اليوم العالمي للعلاج المهني مع ذوي الإعاقة، وذلك صباح امس في مركز العلوم الطبية بمشاركة العديد من الجهات.



وعلى هامش المعرض، قالت عميدة كلية العلوم الطبية المساعدة د.سعاد محمد الفضلي إننا نحتفل اليوم مع قسم العلاج المهني باليوم العالمي للعلاج المهني مع ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن منشأ قسم العلاج المهني بجامعة الكويت كان منذ 12 سنة وله مخرجات في سوق العمل، وهناك طلب كبير على مخرجات كلية العلوم الطبية المساعدة كعلاج الاختصاصيين، والعلاج المهني على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص.



ولفتت إلى أن تخصص العلاج المهني هو مساعدة المعاق للتعايش مع إعاقته، لافتة إلى أن الإعاقة أنواع قد تكون حركية وقد تكون نفسية وقد تكون ذهنية، مؤكدة أن اختصاص العلاج المهني مهمته محاولة جعل المريض يتعايش مع مرضه وإعاقته أيا كان نوعها.



وتوجهت بالشكر الجزيل الى قسم العلاج المهني بكلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويتيات تنظيم هذه الفعالية للتعريف بهذه المهنة وهذا التخصص.



من جانبه، قال سفير المعاقين الإعلامي عبدالكريم العنزي إنني أتواجد اليوم معكم في جامعة الكويت للمشاركة في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للعلاج المهني مع ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن هذا التخصص أصبح حاليا في منطقة ينافس العديد من التخصصات الطبية على مستوى العالم لما له من أهمية نفسية وجسدية لذوي الإعاقة بعد الإصابة وأثناء الإصابة حيث يجعله يصبح عنصرا فاعلا ومتكيفا ومتعايشا مع إعاقته ومنتجا لمجتمعه.



وتوجه بالشكر الى كلية الطب وعلى رأسها عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د سعاد محمد الفضلي ونوابها ولبنتنا الطالبة مناير نايف العنزي حيث تواصلت معنا ومع جميع الجهات للتنسيق في إنجاح مثل هذه الفعالية.