آلاء خليفة



عقد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر في العاصمة البريطانية «لندن» بحضور رئيس المكتب الثقافي د.فهد المضف والملحق الثقافي د.عبدالله المشعل ورئيس الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح السويري.



من جانبه، أشاد رئيس المكتب الثقافي د.فهد المضف بحسن سير العملية الانتخابية بإدارة وإشراف الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت. بدوره، أعرب الملحق الثقافي د.عبدالله المشعل عن بالغ سعادته لحضوره العرس الديموقراطي الطلابي ومشاهدة أبنائه الطلبة وهم يمارسون حقهم في اختيار من يمثلهم في الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع المملكة المتحدة.



من ناحيته، أشاد رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح السويري بإقبال الطلبة على المشاركة في عملية التصويت في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، مباركا للقائمة الفائزة والتي ستحمل لواء الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.



وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» ذكر المنسق العام لقائمة المتحدون علي أحمد رجب أن الانتخابات شهدت حضورا كثيفا من الطلبة الذين حرصوا على القدوم من مختلف المدن البريطانية للادلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية. وأفاد رجب بأن عملية الاقتراع بدأت في تمام الساعة 11 صباحا وانتهت الساعة 3 عصرا وانتهت بفوز قائمة المتحدون بجميع مقاعد الهيئة الإدارية وحصلت على 931 صوتا مقابل 123 صوتا لقائمة الراية.