أعلن مدير زكاة الفحيحيل التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس عن إطلاق مشروع «7 سنابل تحيي بها قرية في آسيا». وحث المتبرعين على المساهمة في هذا المشروع المميز الذي سوف يتم تنفيذه في قرية «رحمة» بدولة سريلانكا. وأوضح أن التبرعات سوف توجه إلى 7 مشاريع هي: بيوت الفقراء، وتوصيل نقاط الماء، وتربية الأغنام، وكفالة معلم، وحلقات القرآن، وتوزيع السلال الغذائية، إنارة القرية. وبين الدبوس أن المشروع يهدف إلى تغيير واقع قرية فقيرة، وتزويدها بالخدمات الأساسية التي من شأنها أن تضمن الحياة الكريمة لسكانها، بالإضافة الى مشاريع تنموية تساهم في تحويل الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة.



وأشار إلى أن «7 سنابل» مشروع شهري تطلقه جمعية النجاة تلبية لرغبات المحسنين الذين يريدون المساهمة في حزمة من المشاريع بتبرع واحد.