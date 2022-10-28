شهد فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع حديثا حضور حشد من الإعلاميين والمؤثرين المحليين، حيث قامت إدارة الفندق الرائد كوجهة فاخرة في الكويت بدعوة ضيوفها على عشاء خاص بمطعم «داي فورني» الكائن على الطابق الـ21، للقاء المدير العام الجديد للفندق، مارتن كيبينج، وذلك في أجواء أنيقة.



ورحب المدير العام الجديد الذي تم تعيينه في أغسطس الماضي بالمدعوين وأطلعهم على أحدث التطورات بالفندق، بما في ذلك المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى دفع الابتكار والاستدامة والاهتمام بالفنون والثقافة. كما أوضح الخطط الطموحة لفورسيزونز للارتقاء بالضيافة إلى آفاق جديدة، وهو ما تجسده منصتها الإبداعية الجديدة تحت شعار «Luxury Is Our Love Language»، والتي تسلط الضوء على التزام فورسيزونز على تقديم تجارب استثنائية من خلال فهمها العميق لضيوفها واحتياجاتهم.



وخاطب مارتن كيبينج المدعوين قائلا «إنه من دواعي سروري واعتزازي أن أرحب بأصدقاء فورسيزونز من المجتمع المحلي في فندقنا الجميل. منذ البداية قبل خمس سنوات تصدر الفندق مكانه كجوهرة لامعة في مجال الضيافة بالكويت، حيث الأجواء المذهلة والخدمات الدافئة البديهية التي يقدمها فريق العاملين التي تترك ذكريات ترافق الضيوف مدى الحياة». وأضاف «أنا ممتن لإتاحة هذه الفرصة لتعميق علاقاتنا داخل المجتمع، وأشكر أفراد الإعلام على ثقتهم ودعمهم المستمر، الذي كان له دور حيوي في قصة نجاحنا».



انضم كيبينج إلى إدارة فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع عام 2021، حيث يعد أحد رواد هذه الصناعة ويستند إلى خبرة غنية تمتد إلى 25 عاما في مجال الضيافة الفاخرة.