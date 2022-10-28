لتأمين احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تنظم مجموعة فوزية السلطان الصحية، المنظمة غير الربحية متعددة التخصصات، الدورة العاشرة من سباق RunKuwait الخيري غدا السبت 29 الجاري.



ولهذا السباق الذي ينطلق عند الساعة الثامنة صباحا من مارينا كريسنت، يدعو فريق RunKuwait جميع أصدقاء السباق والمتسابقين المهتمين بالمشاركة إلى التسجيل في هذا السباق، للمساهمة والمساعدة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.



ويشهد سباق RunKuwait عاما بعد عام مشاركة إيجابية فعالة سواء من المؤسسات الرسمية أو الأهلية وخاصة رعاة السباق، وكذلك الأفراد، الأمر الذي حقق أحد الأهداف الرئيسة للنشاط والمتمثلة بنشر الوعي في المجتمع، وأهمية المشاركة ومساندة هذه الفئة من الأطفال عبر دعم مركز تأهيل الطفل، في مجموعة فوزية السلطان الصحية.



ويعتبر سباق RunKuwait مبادرة خيرية هدفها تعزيز الوعي وحشد الدعم المادي للمساهمة في تقديم سبل الرعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فمنذ عام 2013، خصص هذا السباق جميع رسوم التسجيل لدعم علاج أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز تقييم وتأهيل الطفل التخصصي وغير الربحي التابع لمجموعة فوزية السلطان الصحية.



وفي الدورة السابقة من RunKuwait تخطى عدد المشاركين في السباق الألفي متسابق، وتم جمع أكثر من 40 ألف دينار كويتي، وهو مبلغ مكن المجموعة من توفير أكثر من 500 جلسة علاجية مجانية ومن دون أي تكاليف إضافية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما ساهم هذا المبلغ في تخفيف تكاليف الجلسات العلاجية في حينها بنسبة تصل لغاية 90% بحسب تقييم الحالة.



ويعد سباق RunKuwait حدثا رياضيا ومرحا يدعو جميع أفراد العائلة للمشاركة في مسافتي السباق، 5 كم و10 كم. وستتضمن قرية السباق العديد من أنشطة التحمية الرياضية وأنشطة للأطفال بالإضافة إلى أنشطة مسلية لجميع أفراد العائلة والأصدقاء الذين سينضمون إلى الحدث ليهتفوا للمتسابقين.



لمعرفة المزيد عن مبادرة RunKuwait الخيرية وكيفية تقديم الدعم المستمر والتسجيل للمشاركة في السباق، يرجى متابعة حساب @RunKuwait على انستغرام وفيسبوك.