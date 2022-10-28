القاهرة - هالة عمران



أعلن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن برنامج الحكومة الذي يدعمه الصندوق يؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي، مع محافظ البنك المركزي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن «الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وراءه جهد شاق من المفاوضات المستمرة لفترة».



وتابع رئيس الوزراء: «نجحنا في التوصل إلى اتفاق الخبراء، وهي خطوة أساسية في إتمام البرنامج الجديد، ما سمعناه جزءا من التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، الذي تحدث عن ضرورة وضع سياسة مالية ونقدية واضحة، وسرعة الاتفاق مع صندوق النقد، والإعلان عن حزمة حماية اجتماعية».



وأردف مدبولي: «التكليف صدر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في إعلان الحزمة، ونتحرك نحو الوصول إلى هدفنا بشأن الاقتصاد في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة، أن يحقق حالة استقرار، وأن يكون قادرا على الصمود في الفترة المقبلة».



وتابع رئيس الوزراء «الصندوق حدد 3 مليارات دولار للبرنامج، كذلك يتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.