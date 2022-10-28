الجزائر ـ هناء السيد



وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، إلى العاصمة الجزائرية استعدادا لانعقاد اجتماع وزار الخارجية المقرر غدا السبت، والمشاركة في القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.



وعقب وصوله حرص الأمين العام على عقد لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيدا بالمجهودات المبذولة من الوفد.



وفي لقائه حرص أبوالغيط على الاطمئنان على الوفد الاعلامي والصحافي والتقاهم في مقر إقامته في الجزائر، مؤكدا حرصه على سلامتهم وتوفير بيئة عمل مريحة لتنفيذ مهامهم.



وخلال لقائه أوضح الأمين العام أن تحري الدقة في تداول ونشر الأخبار يمثل ضرورة مهمة للاستقرار، مشيرا الى أن الاجتهاد والاستمرار في العمل يمثلان ركيزتين أساسيتين في بلوغ النجاح على كل الأصعدة.