القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يجمع مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، معربا عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالشيخ محمد بن راشد في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة علاقات ديبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات.



من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن راشد عن الامتنان للرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، فضلا عن الدور الهام الذي تضطلع به الجالية المصرية في الإمارات كجسر حضاري يربط البلدين الشقيقين، ومثمنا دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.



وعقب اللقاء، كتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه على تويتر «التقيت أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاما من العلاقات الاستثنائية.

نقلت له ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب الإمارات وتمنياتهم بدوام الازدهار والاستقرار لمصر وشعبها وقيادتها.

شعب مصر شعب وفي.. وقيادتها قيادة أصيلة.. طوال خمسين عاما كانوا معنا منذ بداية تأسيس دولتنا.. كانت وستبقى مصر هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه».