القاهرة - سامي عبدالفتاح



في الثامنة مساء اليوم بتوقيت الكويت، وعلى ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، تنطلق صافرة الحكم البرتغالي فابيو جوزيه لمباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك، للمرة الخامسة في الامارات بعد أعوام 2015 و2017 و2018 و2020.



وأخطر اتحاد الكرة المصري الناديين بتطبيق الوقت الإضافي في المباراة حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح.



ويخوض الزمالك هذه المواجهة بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

ويغيب عن هذه المواجهة عنصران مهمان في الفريقين، هما المالي اليو ديانج وسط مدافع الأهلي، ومحمود الونش مدافع الزمالك، بسبب الإصابة.

وسبق للزمالك والأهلي أن التقيا معا 7 مرات من قبل في لقاء السوبر المصري، حيث فاز الأهلي باللقب 5 مرات أمام الزمالك، فيما خطف الفارس الأبيض لقبين من الأهلي. وقد توج الأهلي بلقب السوبر 11 مرة، مقابل 4 مرات للزمالك.

الى ذلك، غادرت القاهرة أمس بعثة فريق فيوتشر الى أنجولا، استعدادا لمباراة الفريق المرتقبة أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، والمقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



الى ذلك، أكد مدرب الزمالك، البرتغالي فيريرا، انه يتطلع لنيل اللقب الوحيد الذي لم يستطع إحرازه مع فريقه، وان «الأبيض» في الوقت الحالي أقوى، لكن ذلك يجب ان يتم اثباته في الملعب، معتبرا انه «لشرف كبير ان نخوض مباراة السوبر التي تعني ان الفريق المتواجد فيها هو بطل للدوري او الكأس في بلاده، لكن الزمالك يلعب وهو متوج باللقبين».



من جهته، قال نجم الزمالك أحمد سيد (زيزو) ان طموح اللاعبين هو تحقيق ثلاثية غير مسبوقة (بعد الدوري والكأس) وهو الأمر الذي سيكتب في سجلات هذا الجيل.

بدوره، اعتبر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي أن المباراة ستكون قوية، مؤكدا انه ما زال في مرحلة التعرف على فريقه، والزمالك فريق قوي جدا ولكن يجب الا ننسى ان الأهلي ايضا فريق كبير».



ووعد محمد الشناوي الحارس الدولي للأهلي جماهير فريقه بالتعويض: خسرنا الدوري والكأس أمام الزمالك، لكن نعد جماهيرنا بأن تكون هذه البطولة (السوبر) لصالحنا.