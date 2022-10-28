الدوحة - فريد عبدالباقي



تسحب اليوم قرعة بطولة دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة «WASL»، وتنطلق النسخة الأولى في 19 ديسمبر المقبل وتستمر المنافسات حتى مايو 2023، والتي تشهد مشاركة أبطال الدوري العام من: «الكويت، قطر، البحرين، الأردن، كازاخستان، الهند، العراق، إيران، لبنان، عمان، فلسطين، السعودية، سورية، الإمارات».



دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة هي بطولة مستحدثة تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، وتقام بنظام «الذهاب والإياب» وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة قد كشف عن الشعار الرسمي لدوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة «WASL».



ويعد دوري السوبر لغرب آسيا «WASL»، محطة جديدة ومهمة للمنافسة للأندية في مناطق غرب آسيا والخليج، وستلعب مرحلة المجموعات ضمن المناطق الفرعية بنظام الذهاب والإياب، وستتأهل 6 فرق إلى المراحل المتقدمة، بحيث ينضم إليها أبطال الدوري المحلي في الهند وكازاخستان.



وسيتأهل الفريقان المتأهلان إلى المرحلة النهائية لدوري السوبر لغرب آسيا «WASL»، كأس آسيا للأندية البطلة 2023، حيث يصل بطلها إلى كأس الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA».