الدوحة - فريد عبدالباقي



تستعد اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوجيه دعوات إلى نجوم الكرة من جميع أنحاء العالم لحضور منافسات كأس العالم قطر التي ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن اللجنة ستقوم بتوجيه الدعوة إلى قائد منتخبنا الوطني «الأزرق» ونادي القادسية بدر المطوع لحضور نهائيات كأس العالم باعتباره سفيرا لمونديال قطر، ليكون خير تعويض على إخفاق «الأزرق» في بلوغ نهائيات كأس العالم، وبذلك سينضم المطوع لكتيبة سفراء المونديال برفقة الثنائي المصري محمد أبوتريكة ووائل جمعة، والعراقي يونس محمود، والعماني علي الحبسي، والإسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل إيتو، والأسترالي تيم كاهيل، والبرازيلي كافو، والهولندي رونالد دي بور، بالإضافة إلى السفراء المحليين وهم القطريون مبارك مصطفى، وإبراهيم خلفان، وعادل خميس، وأحمد خليل، وخالد سلمان، ومحمد سعدون الكواري، كما أن هناك اتجاها لتكريم عدد كبير من أساطير الكرة العالمية الذين حققوا إنجازات لا تنسى على ملاعب المونديال منهم على سبيل المثال الأرجنتيني الراحل مارادونا، والبرازيلي بيليه، والإنجليزي ديفيد بيكام، والمصري عصام الحضري (أكبر اللاعبين سنا في تاريخ كأس العالم) والفرنسي زين الدين زيدان، وغيرهم.



إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إيقاف خيار استضافة أفراد العائلة والأصدقاء على بوابة «هيا» وتطبيق «هيا إلى قطر 2022» لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، مضيفة: يأتي هذا الإعلان لضمان إتاحة الوقت الكافي للانتهاء من التعامل مع جميع الطلبات المقدمة من حاملي تذاكر البطولة قبل الأول من الشهر المقبل، وهو الموعد المقرر للبدء في اعتماد بطاقة «هيا» حصريا كوسيلة متاحة أمام الزوار للدخول إلى قطر لحضور فعاليات البطولة.