في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغـلـة تجاريا مخــازن بالمخـالفة للوائح والـقـوانــين وعـــدم الـسـمـــاح باستغلال البناء لأي غرض غير المرخص من أجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي بإدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية وتدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية برصد سردابين مخالفين بمنطقة خيطان يتم استغلالهما تجاريا مخازن من دون ترخيص من البلدية بالمخالفة للوائح واشتراطات البلدية. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية المحافظة م.سعيد العازمي ان الفريق الرقابي الذي ترأسه وأشرف عليه مفلح الهطلاني بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية قاموا على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزنين بإغلاقهما لاستغلالهما تجاريا بالمخالفة للوائح واشتراطات البلدية في غير الغرض المرخصة من أجله وفتح محل من دون ترخيص من البلدية.



وأشار العازمي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السردابين بإغلاقهما وتوجيه إنذارين لصاحبي العقارين بإخلائهما وإزالة أسباب المخالفة والإغلاق وإلا فسيتم وضع بلوك على العقارين.