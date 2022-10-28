أوصت لجنة محافظة حولي خلال اجتماعها امس برئاسة ناصر الجدعان بتأجيل بحث الطلب المقدم من الهيئة العامة للشباب الموافقة على تغيير استعمال مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 إلى مدينة الأعمال التكنولوجية.



وقال الجدعان إن اللجنة أحالت كتاب احدى الشركات بشأن الموافقة على إقامة



مواقف سيارات سطحية وسردابين على المساحة المقابلة لإحدى القسائم بالقطعة 71 بمنطقة السالمية الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير الى اللجنة، كما تم تأجيل رد الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى، وذلك لحين دعوة كل من هيئة الطرق، المرور، والمخطط الهيكلي. وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الطلب المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية توسعة المستشفى البيطري الكائن بمنطقة السالمية، وذلك لدعوة لجنة تخصيص المواقع، والهيئة العامة للزراعة والمستثمر.