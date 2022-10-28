قدم عضو المجلس البلدي ناصر الكفيف سؤالا عن حادثة وفاة عامل إثر سقوطه من إحدى القسائم قيد الإنشاء. وتضمن السؤال التالي: بالإشارة الى ما تداولته الصحف اليومـيــة ومواقـــع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي حول وفاة عامل من جنسية عربية جراء سقوطه من علو في قسيمة قيد الانشاء بالمطلاع.



لذا نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:



٭ هل قامت البلدية بإصدار تراخيص بناء هذه القسيمة بعد استيفاء كافة الاشتراطات للشروع بالبناء؟ أرجو تزويدي بنسخة من رخصة البناء.



٭ هل تم التنسيق بين الوزارات لضمان سلامة الموقع والمواقع المجاورة حتى لا يتسبب في حدوث أضرار في محيط المشروع؟ إذا كان الجواب بـ(نعم) ارجو تزويدي بالمستندات اللازمة في هذا الشأن.



٭ ما الآلية التي تتخذها ادارة السلامة في مراقبة اعمال مقاولي البناء والمنشآت المؤقتة ومتابعة أعمالهم؟



يجب ان يراعى عند استخدام السقالات الثابتة والمتنقلة ان تكون من مواد متينة ومناسبة تتحمل الجهد الواقع عليها وباتساع كاف وتحاط بحواجز جانبية والزام العمال بلبس حزام الأمن لمنع سقوط العمال من علو مع تزويد العمال بأجهزة الأمان والتأكد من متانة تثبيتها ويحظر تركيب السقالات او تغييرها او فكها إلا بواسطة المختصين.



٭ فما الاجراءات التي اتخذتها البلدية متمثلة في ادارة السلامة للتأكد من استخدام السقالات المطابقة للاشتراطات والزام جميع عمال الموقع بلبس حزام الأمان ومراعاة اشتراطات السلامة؟



أرجو تزويدي بالمستندات اللازمة في هذا الشأن، كما أرجو الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للرد على اسئلة اعضاء المجلس البلدي.