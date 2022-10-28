مفرح الشمري



«يا ليل لفني بعباتك لفة محبين



وسولفلي عن ماحجو وشقالوا الحلوين.



يا ليل انه بكل كتر فرحه وضياع واوف



وعيوني ركه السهر ونعدم فيها الشوف..



يا ليل انه بكل كتر حصره وضياع واوف»



هذه الأبيات الشعرية التي حفظناها عن ظهر غيب، تلقيها بصوتها العذب الإعلامية القديرة منى طالب الدهام من خلال برنامجها الإذاعي الشهير «بقايا ليل» الذي يبث من بداية الثمانينيات حتى يومنا هذا عبر أثير إذاعة البرنامج العام كل اثنين من كل أسبوع بعد منتصف الليل، وهو برنامج محفور بذاكرة الزمن.



صاحبة الصوت العذب منى طالب الدهام - مع حفظ الألقاب - حاليا بحاجة من وزارة الإعلام للسؤال عنها بعد هذا العطاء الكبير، لأن السؤال يبعد عن الإنسان الإحباط الذي يجعل الإنسان يتوقف عن العطاء، لأنه يشعر بأنه «منسي» بعد ان أعطى وبذل قصارى جهده لتوصيل صوت الكويت الى شتى بقاع الأرض، وهذا ما فعلته الإعلامية القديرة منى طالب الدهام الحريصة دائما لإبراز صوت وطنها في كل فقرة من برنامجها الشهير «بقايا ليل».



يا وزارة الإعلام، «لا تنسون» التواصل مع منى طالب -مع حفظ الألقاب- والسؤال عن صحتها وما تحتاجه حتى توفرونه لها لأنها «تستاهل».. فهل من مجيب؟!