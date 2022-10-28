

قراءة القرآن دون حجاب



هل يجوز للمرأة قراءة القرآن من المصحف دون ارتداء الحجاب وما الحكم لو كانت بمفردها في غرفتها؟



٭ نعم يجوز للمرأة ان تقرأ القرآن من المصحف دون حجاب إذا كانت بمفردها، إلا أن الأولى في حقها في هذه الحال أن تلبس كامل لباسها إجلالا للقرآن وللحال.



إهداء الكتب الإسلامية لغير المسلم



هل يجوز إهداء الكتب الإسلامية والتفسير لغير المسلم؟



٭ توفير الكتب الإسلامية النافعة لغير المسلمين بقصد إطلاعهم على محاسن الإسلام ودعوتهم إليه من خلالها عمل طيب ومنها كتب التفسير وننصح أن نختار لهم الكتب السهلة الميسرة الواضحة في عباداتها ومدلولاتها حتى لا يصعب عليهم الاستفادة منها.



توزيع المصاحف



أخي يشتري مصاحف ويقوم بتوزيعها على المساجد فهل يعتبر ذلك صدقة أم وقفا؟



٭ نعم في ذلك أجر عظيم فكل من قرأ في هذه المصاحف سيكون المتبرع بها شريكا له في الأجر بعون الله تعالى، ويعد كذلك من الوقف الشرعي.



نواقص المساجد



سائل يقول: هل يجوز شراء نواقص المسجد من الزكاة؟



٭ لا، لا يجوز شراء نواقص المسجد من الزكاة فالزكاة حدد الله مصارفها في القرآن وبينها بيانا شافيا وليس من مصارفها بناء المساجد أو سد نواقصها.



دمى الأطفال



سائلة: ما حكم ألعاب الدمى لأطفالي؟



٭ الذي يظهر أنه لا بأس بها للأطفال ولا تدخل فيما منعت منه الشريعة،لأنها ممتهنة وقد ثبت شيء عن ذلك عن عائشة رضي الله عنها والله أعلم.