أسامة دياب



أعلن نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير وليد الخبيزي أن التشيك إحدى الدول الداعمة لملف إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الشنغن.



وقال الخبيزي في تصريح له على هامش مشاركته في العيد الوطني التشيكي بحضور عدد كبير من السفراء المعتمدين ان العام الحالي مرور 59 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت والتشيك، والتي انطلقت في 1963، كما يتطلع الجانبان إلى تنظيم احتفالية العام المقبل تزامنا مع مضي 60 عاما على العلاقات الديبلوماسية.



وعن العلاقات العسكرية بين البلدين، أشار إلى الزيارة التي قام بها نائب وزير الدفاع التشيكي لوكاش كونفالينا للكويت في مايو2021، وزيارة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي إلى التشيك في أكتوبر من العام نفسه لحضور منتدى قوى المستقبل والمنصة الدولية للاتجاهات والتقنيات، لافتا الى الارتفاع بالتعاون العسكري، والى مسودة مذكرة التفاهم قيد البحث بين البلدين للتعاون الفني والعسكري المرسلة من قبل الجانب التشيكي.



وحـــــول العلاقـــات الاقتصادية، أكد مشاركة مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن بمنتدى الاستثمار التشيكي - الخليجي في مايو الماضي في براغ، مشيرا إلى الترتيبات الجارية بشأن إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي الفني بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري لعام 2021 بلغ 30.685.467 دينارا، كما أن لدى الهيئة العامة للاستثمار استثمارات في التشيك بقيمة 97 مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي.



وأثنى على الخدمات الصحية التي توفرها التشيك والتي هي وجهة رئيسية للمواطنين لتلقي العلاج، لافتا الى تدشين شركة طيران الجزيرة رحلتين إلى براغ ابتداء من 5 يونيو، وبواقع رحلتين أسبوعيا كل ثلاثاء، مبينا أن عدد السياح الكويتيين في التشيك يبلغ نحو 6 آلاف مسافر هذا العام.



من ناحيته، أكد السفير التشيكي لـــدى البـــلاد ياروســــلاف سيــــــرو أن الجمهورية التشيكية دولة ديموقراطيـــة وليبرالية مزدهرة ومتطورة للغاية وتتمتع باقتصاد مفتوح وموجه نحو التجارة، وتشغل منذ النصف الثاني من هذا العام منصبا مرموقا في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مضيفا «أظهر لنا الغزو الروسي لأوكرانيا أن حريتنا وأمننا مهددة اليوم كما كانت في الماضي، والكفاح من أجل الحرية لا ينتهي أبدا».



وأضاف سيرو: بعد العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، دعمت التشيك جهود الاتحاد الأوروبي للدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة الأراضي باستخدام جميع الأدوات والبرامج، مشيرا إلى أن الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا يصب في مصلحة الجميع من أجل ضمان الأمن في أوروبا والعالم ككل، كما أن تشيكيا تقدر تقديرا عاليا موقف الكويت في هذا الشأن.