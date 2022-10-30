حنان عبدالمعبود



أكدت استشارية طب العائلة د.ابتهال الحبيب ضرورة إجراء فحص منظار القولون لمن تخطى عمر الـ 40، مبينة أن البرنامج الوطني لمكافحة المرض في الكويت اختص هذه الفئة العمرية من المجتمع سواء للرجل أو المرأة لأن في فترة ما بعد سن الـ 40 تبدأ الحالات بالظهور، ولهذا يعتبر أمرا وقائيا إن وجدت أورام يمكن استئصالها في مراحل مبكرة، حيث دائما ما ينقذ الفحص المبكر الحياة، مشددة على عدم الانتظار حتى الشعور بالأعراض، مؤكدة في الوقت نفسه أنها من الأمراض القابلة للعلاج بنسبة تفوق 98% نجاح ولهذا تم إعداد فحص وقائي مبكر لها.



جاء هذا خلال الملتقى السنوي الذي يقيمه مركز د.ابتهال الحبيب سنويا ويحضره عدد كبير من المراجعين والأطباء. وقالت الحبيب: «تمر المرأة في سن الأربعين بمتغيرات جسمانية هرمونية نتيجة لنقصان هرمون الاستروجين، بالتدريج حتى تصل إلى سن التغيير وانقطاع الطمث، حيث هناك تغيرات هرمونية فيما يختص بالدورة الشهرية، وكذلك تغيرات نفسية حيث يمكن أن تتعرض خلال هذه الفترة للقلق والكآبة والاكتئاب، كما قد تواجه ضغوطات نفسية أيضا في هذه المرحلة لأنها تعد منعطفا مهما في حياتها، كذلك حتى تكون لديها تغيرات اجتماعية واضحة سواء على صعيد العمل أو الحياة الاجتماعية والزواج والأبناء، كل هذه الأمور بها متغيرات تحتاج لأن تكون معها على وعي لتتمكن من المرور بهذه المرحلة بأمان وسلام.



وأشارت الحبيب إلى أنه من عمر الـ 40 فما فوق يجب أن تلزم المرأة بإجراء فحص الماموجرام، وان كان لديها تاريخ عائلي في الإصابة يجب أن تقوم بفحص أشعة الثدي قبل سن الـ 40، وكذلك ضرورة عمل فحوصات دورية لسكر الدم والكوليسترول، والضغط، وإجراء منظار القولون من عمر 45 عاما، وكذلك إذا كانت المرأة متزوجة أو سبق لها الزواج يجب أن تقوم بإجراء فحص عنق الرحم سنويا أو حسب توصيات الطبيب المعالج. وفيما يختص بالعامل النفسي للمرأة في هذه الفئة العمرية، قالت: «إن العامل النفسي يؤثر على كل الأمراض الجسدية وأحيانا ما يكون من أسباب الإصابة بالأمراض الجسدية عوامل نفسية، حيث الاكتئاب والقلق من الأمور التي تحتاج إلى إجراء فحص مثلما هو الحال مع الأمراض الجسدية.