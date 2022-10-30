عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس وحدة جراحة القولون والمستقيم في مستشفى الأميري د.علي الصفار عن إجراء 35 عملية لعلاج مضاعفات داء الأمعاء الالتهابي، وذلك خلال ورشة عمل أقيمت في المستشفى بمشاركة طبيبين زائرين في مجال جراحة القولون والمستقيم ضمن برنامج الأطباء الزوار وهما رئيس وحدة جراحات القولون والمستقيم في مستشفى بارانا البرازيلي البروفيسور باولو كوتسي، وأستاذ جراحة القولون والمستقيم في مستشفى سان مارك بالمملكة المتحدة البروفيسور جانيندرا واروسافيتارني.



وقال الصفار في تصريح لـ «الأنباء» ان الأطباء الزوار قاموا بإجراء العديد من العمليات الجراحية بمشاركة فريق طبي وطني من قسم الجراحة بمستشفى الأميري، فضلا عن تقديم العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة في مجال داء الأمعاء الالتهابي.



وشكر استشارية أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمتخصصة في علاج داء الأمعاء الالتهابي د.هبة الفرحان ورئيس قسم الجراحة د.سارة وود وفريق جراحة القولون والمستقيم بمستشفى الأميري د.وليد بوحيمد، ود.خالد الزامل وباقي الأطباء على تنظيم ورشة العمل.