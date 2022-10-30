عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس قسم العظام في مستشفى الفروانية د.خالد العنزي عن إقامة ورشة عمل robotic assisted surgery، فيما يخص تبديل المفاصل عن طريق المساعدة الآلية.



وبين د.العنزي في تصريح لـ «الأنباء» أن ذلك جاء لمواكبة التطور التقني بعمليات المفاصل ورفع المستوى العلمي والفني للكوادر الطبية، فضلا عن الحصول على أفضل النتائج لمرضى المفاصل الصناعية.



ولفت إلى أن قسم العظام بمستشفى الفروانية وبالتعاون مع قسمي التخدير والعلاج الطبيعي يسعى إلى تشكيل فريق متكامل لتأهيل مرضى تبديل المفاصل والحصول على أفضل نتائج لهم.



وكشف د.العنزي عن افتتاح وحدات جديدة في قسم العظام بمستشفى الفروانية بداية العام المقبل وتشمل وحدة «العامود الفقري» وحدة «كسور عظام الاطفال» ووحدة علاج «الأطراف العلوية» لعلاج الإصابات والمفاصل وجراحة اليد.