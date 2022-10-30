دمشق - هدى العبود



أعلنت الفنانة السورية ديمة بياعة عن بدء التحضير للجزء السادس من مسلسل «صبايا»، الذي عرض الجزء الأول منه في عام 2009.



وخلال لقاء لها عبر برنامج «ET بالعربي»، أكدت ديمة أن «عمليات التصوير ستنطلق في سورية خلال ديسمبر المقبل، على أن يعرض العمل في رمضان، لافتة الى أن الفنانة جيني إسبر ستشاركها البطولة، وتتفاوض الشركة المنتجة مع بقية الفنانات للانضمام إلى فريق العمل، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.



ولم تفصح بياعة عن اسم الكاتب أو المخرج، علما أن العمل بدأت تأليفه الكاتبة السورية رنا الحريري، ثم أكملته الكاتبة نور الشيشكلي، بينما كانت الأجزاء من إخراج كل من: ناجي طعمي وفراس دهني وسيف الشيخ نجيب ومحمود الدوايمة.