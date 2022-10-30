دمشق - هدى العبود



يستعد الممثل والمخرج رامي حنا للموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل جديد من تأليف شقيقته الكاتبة ريم حنا.



ونشرت صفحات تعنى بأخبار المشاهير والأعمال الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل أولية حول العمل الفني الذي بدأ رامي حنا التحضير له.



وكشفت هذه الصفحات عن أن المسلسل الجديد يحمل اسم «عباد الشمس»، وهو مسلسل مشترك قصير ويتألف من 10 حلقات فقط تدور في جزء منه في فلك حول علاقة زوجية يشوبها بعض الغموض والإثارة. والمسلسل مقتبس جزء منه من فيلم أجنبي بأحداثه.



وسيتم التصوير للمسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت دون الكشف عن أسماء نجوم العمل أو جنسياتهم. وكشفت مصادر مقربة من شركة الإنتاج، عن ان البطلة قد تكون ماغي أبو غصن زوجة رئيس إدارة شركة ايجل فيلمز برودكشن جمال سنان ومقرها بيروت.