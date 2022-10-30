بيروت - بولين فاضل



انشغل الوسط الفني مؤخرا بإعلان الفنانة دينا حايك عن إصابتها بمرض سرطان الثدي. ولم يكن الفنانون وحدهم الذين شغلهم هذا الخبر وأقلقهم حول التطورات الصحية التي تمر بها مقدمين لها كل الدعم، إنما أيضا محبو النجمة وجمهورها الذين ساندوها ووقفوا بجانبها متمنين لها الشفاء من المرض واستعادة عافيتها التامة.



وعن وقع خبر إصابتها بسرطان الثدي عليها، قالت دينا في تصريحات صحافية: لا أحد يتوقع إصابته بالمرض الذي لطالما كنا نسميه «هيداك المرض» من دون أن نأتي على تسميته أو تناول سيرته، دائما المرء يعتقد أنه بعيد عنه، تفاجأت فور إبلاغي بالنتيجة، وصدمت بادئ الأمر، ثم فكرت بالخطوة التالية التي علي القيام بها، هل يا ترى سأخضع للعلاج الكيميائي أم لا؟ وعندما علمت أنه علي الخضوع للعلاج الكيميائي، سألت إن كانت هناك طريقة بديلة، هي صدمة كبيرة للمتلقي، لاسيما كيف سيخبر أهله، خصوصا أنني فكرت بوالدتي، هو موقف صعب وليس أمرا سهلا يمر به المرء، ولكن بالتأكيد، علينا تقبل الموضوع وتسليم أمرنا لله، وأن نفعل ما بوسعنا.



وأضافت دينا: أنا متفائلة في الحياة، لكنني ضعيفة تجاه أي شيء يمس عائلتي.