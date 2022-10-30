وصلت العاصفة المدارية نالغي التي تهدد العاصمة مانيلا أمس السبت إلى الفلبين بعدما سبقتها فيضانات وانزلاقات تربة خلفت 45 قتيلا على الأقل وفقا لأرقام رسمية جديدة مخفضة.

واجتاحت العاصفة نالغي جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين أمس مصحوبة برياح سرعتها 95 كيلومترا في الساعة منذ وصولها بعد الفجر إلى اليابسة.



لكن الدمار بدأ قبل وقت طويل من وصول العاصفة إلى البر، فقد غمرت أمطار غزيرة مناطق ريفية في جنوب جزيرة مينداناو الخميس أعقبتها انزلاقات تربة وفيضانات قاتلة الجمعة.



وعدلت الحكومة الحصيلة الرسمية لضحايا العاصفة بعد ظهر أمس من 72 إلى 45 قتيلا. وأقر مسؤولو الدفاع المدني بأن عناصر فرق الإنقاذ الذين أرسلوا إلى جنوب البلاد الذي غمرته الفيضانات الجمعة أخطأوا في إحصاء العدد إذ تم احتساب بعض الضحايا مرتين.



وأظهرت صور نشرها خفر السواحل رجال إنقاذ يستخدمون ثلاجة قديمة كقارب لسحب أطفال من حي غمرته المياه في جزيرة ليتي (وسط).



هذا، وأعلن مسؤولون فلبينيون أمس إلغاء نحو 102 رحلة محلية و10 رحلات دولية بمطار مانيلا الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية الناجمة عن العاصفة.



وبحسب السلطات الفلبينية، فإنه تم إجلاء المواطنين الذين يسكنون المناطق الساحلية بالعاصمة بسبب العاصفة التي أثارت رياحا بلغت سرعتها لاحقا 130 كيلومترا في الساعة.



ووفقا للصحيفة، أعلنت السلطات الفلبينية تعليق الدراسة لجميع المراحل الدراسية لحين استقرار الأحوال الجوية في البلاد.