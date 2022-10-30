حنان عبدالمعبود



أعلنت عضو مجلس ادارة حملة كان ومسؤولة مبادرة «صحتك تاج» د.حصة الشاهين عن تدريب 102 طالبة جامعية على الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي في كليات التربية والآداب والعلوم والعمارة والشريعة.



وقالت الشاهين في تصريح لها على هامش جولة لسيارة التوعية بجامعة الكويت إن «كان» وضعت ضمن استراتيجيتها السنوية برامج تخص طالباتنا بالمدارس والجامعات، خاصة خلال شهر أكتوبر، مشيرة الى أن سيارة التوعية بمرض السرطان، توجهت الى الجامعة ضمن طاقم طبي وإداري وبالتعاون مع مختبر للفحوصات، حيث قدموا خدمات متميزة للطالبات، كما تم خلال اليوم التوعوي توزيع كتيبات التوعية التي تذكرهن بطريقة الفحص الذاتي واكتشاف العلامات الأولية للعديد من الأمراض السرطانية.



بدورها، قدمت د.نادية المحمود محاضرة بهدف نشر التوعية بسرطان الثدي بين الموظفات، وكذلك للتعريف بكيفية بإجراء الفحص الذاتي، مؤكدة ضرورة عمل فحص الماموجرام للسيدات فوق 40 عاما، مؤكدة انه لدى كل سيدة فرصة كبيرة للحفاظ على صحتها، موضحة أن اهم طرق الوقاية من سرطان الثدي تتمثل في الحفاظ على نمط صحي للحياة مثل تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة، خاصة المشي.



وذكرت أن المشي نصف ساعة باليوم يخفف من خطر الإصابة بالزهايمر، كما يعد علاجا للتوتر والعصبية والاكتئاب ويخفف من خطر الإصابة بمرض السكري، كما يعتبر علاجا لهشاشة العظام والتهاب الركبة، ويقلل من مشاكل القلب والشرايين وعلاجا لمشاكل آلام الظهر.