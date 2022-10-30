فتح فرص وظيفية جديدة لأبناء الكويت وتطبيق سياسة الإحلال وعدم القبول بأي خطوات تمهد لخصخصة القطاع وتفريغ القطاع النفطي من العمالة الوطنية

تنسيق الجهود فيما بين الاتحاد والنقابات لحماية مصالح العمال ومكتسباتهم وعدم القبول بأي انتقاصات

تشكيل لجان تنسيقية مكونة من رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات النفطية لمتابعة الأولويات ومطالب العمال لدى مجلس الأمة ومجلس الوزراء

المطالبة بالإسراع في تشكيل الرؤساء التنفيذيين من الكفاءات الوطنية المتوافق عليهم للشركات النفطية ومجالس إداراتها للإسراع في حل الأمور العالقة لدى تلك الشركات



اسامة ابو السعود



‏‎عقد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمات محمد مشعان العتيبي ورؤساء النقابات النفطية اجتماعا ضم كلا من : رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عباس فاضل عوض و رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد فالح الهاجري ، و تركي مساعد الغنيم رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية ، و رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج محمد عبدالله العبيدلي و رئيس نقابة العاملين بشركة إيكويت محمد حسن العجمي ، و رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية نادر زياد الحربي و رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبيك سعد فهد العجمي .



وقد اتفق الحضور أثناء الاجتماع الذي عقد امس السبت بمقر اتحاد البترول بالاحمدي على ما يلي:

1- تنسيق الجهود فيما بين الاتحاد والنقابات لحماية مصالح العمال ومكتسباتهم وعدم القبول بأي انتقاصات.

2- تشكيل لجان تنسيقية مكونة من رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات النفطية لمتابعة الأولويات ومطالب العمال لدى مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

3- المطالبة بالإسراع في تشكيل الرؤساء التنفيذيين من الكفاءات الوطنية المتوافق عليهم للشركات النفطية ومجالس إداراتها للإسراع في حل الأمور العالقة لدى تلك الشركات.

4- دعم جميع التوجهات لزيادة رواتب العاملين بالجهات الحكومية، وتحسين دخل المواطن، وفتح فرص وظيفية جديدة لأبناء الكويت ، وتطبيق سياسة الإحلال ، وعدم القبول بأي خطوات تمهد لخصخصة القطاع وتفريغ القطاع النفطي من العمالة الوطنية.