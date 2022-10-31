أعلنت وزارة الصحة عن استضافتها دورة تدريبية إقليمية بعنوان «المعالجة الإشعاعية الداخلية لمرضى السرطان» بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرق الأوسط للفيزياء الطبية، وذلك في 7 نوفمبر المقبل وتستمر 3 أيام.



وقال رئيس قسم الطبيعة الإشعاعية في مركز الكويت لمكافحة السرطان بالوزارة د.مشاري النعيمي في تصريح لـ «كونا» أمس إن الدورة ستسلط الضوء على أحدث الطرق العلاجية لمرضى السرطان وتحديدا العلاج بتقنية العلاج الإشعاعي الموضعي. وأضاف النعيمي أن تقنية العلاج الإشعاعي الموضعي تعتبر وسيلة فعالة لعلاج الأورام الأكثر انتشارا بين الرجال كسرطان البروستاتا والأورام الأكثر انتشارا بين النساء كأورام سرطان الرحم. وأوضح أن تقنية العلاج الإشعاعي الموضعي تتم من خلالها زراعة بذور إشعاعية في موضع المرض نفسه لتقوم بتدمير الخلايا السرطانية بدقة عالية دون أن تؤثر على الأنسجة المحيطة بالورم.



وأشار إلى أن هذا النوع من علاج السرطان يتطلب وجود فريق مؤهل لاستخدام هذه التقنيات الدقيقة والمتطورة، ومن هنا يأتي الهدف الرئيسي للدورة المتمثل في تعزيز كفاءة العاملين لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في تقنية العلاج الإشعاعي الموضعي.



وبين أن فريق العلاج الفيزيائي الطبي من أهم فرق العلاج الإشعاعي الذي يقوم بدور مهم في رصد إحداثيات الأورام وحساب الجرعات الإشعاعية وإعداد الخطة العلاجية لمريض السرطان وهو ما يبرز أهمية الدورة التي يشارك فيها أكثر من 50 متخصصا.