واصل معرض «العطور وأدوات التجميل» لليوم السابع على التوالي مستقبلا المئات من الزائرين يوميا لشراء المنتجات المعروضة من العطور والبخور وأدوات التجميل وسط مشاركة حشد من شركات المحلية والخليجية ووكلاء أكبر الماركات العالمية.



وشهد المعرض الذي يستمر فعالياته حتى الخامس من شهر نوفمبر المقبل تسابقا واسعا من قبل الشركات المشاركة من خلال العروض والخصومات المميزة بالإضافة إلى طرح آخر منتجاتهم لتتناسب مع جميع متطلبات الزوار في أجواء تسوق مميزة خاصة مع قرب فصل الشتاء، كما لقي المعرض إقبالا من الجمهور خاصة محبي أحدث الموضات العالمية من العطور والبخور والطيب والمسك.



من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم إن المعرض يشهد حاليا تسابقا كبيرا من قبل الشركات بعروض وخصومات كبيرة تلائم جميع الأذواق، حيث تتسابق الشركات في طرح منتجات جديدة سواء للرجال أو النساء والأطفال بأسعار تنافسية.



وأشارت إلى نجاح المعرض عبر الحضور المميز للزوار والمهتمين خلال الأيام الأولى، مشيدة أيضا بالمستوى الذي ظهرت عليه المؤسسات والشركات المشاركة فيه فضلا عن القائمين على تنظيمه.



وأضافت ان المعرض يهدف إلى جمع أحدث المنتجات من العطور والعود تحت سقف واحد، كما يمثل المعرض تجمعا لأهم وأكبر الأسماء في مجال العطور محليا وخليجيا بطريقة عصرية ومختلفة، مؤكدة أن شركة معرض الكويت تهدف إلى توفير العناء على عشاق ومحبي العطور والباحثين عن التميز في عالم العطور من خلال المعرض.



وذكرت أن المعرض يحتضن مشاركة العديد من الشركات العريقة والمميزة في عالم العطور سواء الشرقية والغربية، بالإضافة إلى أفخم أنواع العود والمرشات وأدوات التجميل، لافتة إلى أن المعرض بات قاعدة انطلاق مثالية وفرصة مناسبة لالتقاء الجمهور المستهلك بالمختصين سواء مع الشركات المحلية أو الخارجية وتبادل المعلومات والخبرات ايضا.



وعلى الصعيد نفسه، أكد عدد من الشركات المشاركة في معرض «العطور وأدوات التجميل» أهمية المعرض، اذ أضحى حدثا مميزا وفريدا من نوعه يلبي احتياجات العملاء ويخدم شريحة من شرائح المجتمع ما يفسح المجال ويشعل روح التنافس في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا لاقتناص رضا عملائهم من رواد هذا المعرض.