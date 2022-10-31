استقبل اتحاد شركات الاستثمار ممثلي المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) في مقر الاتحاد، حيث رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد صالح السلمي بالرئيس التنفيذي للمشروع د.أحمد الشطي وفريق المشروع المرافق له. وأشاد السلمي بالجهود البناءة والمثمرة التي يبذلها مشروع (غراس) الوطني في مواجهة آفة المخدرات والوقاية منها ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطرها.



وأكد السلمي أن الاستثمار في الشباب استثمار للوطن، وهي مسؤولية الجميع بدءا من المدرسة والجامعة وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص من خلال تأهليهم وتدريبهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة، وذلك إيمانا من الاتحاد بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في مساندة الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية.



من جانبه، أكد د.أحمد الشطي أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية مشتركة لكافة الجهات، فهذه الآفة التي تمس فئة الشباب على وجه الخصوص وذات الآثار المدمرة على المجتمع تسترعي انتباه الجميع.