من منطلق حرص بنك وربة وسعيه الدائم على تأهيل وتطوير الكوادر الشبابية والوطنية وتهيئتهم وصقل خبراتهم وإمكانياتهم، تم توقيع شراكة استراتيجية فيما بين بنك وربة وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تتضمن عدة مبادرات تستهدف تأهيل وتطوير كل من موظفي بنك وربة وطلبة الجامعة.



وصرحت معالي الرشيد رئيسة مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة بأن هذه الشراكة ستوفر رعاية كاملة لموظفي بنك وربة الراغبين في استكمال دراسة الماجستير في مجال إدارة الأعمال، وكذلك المساهمة في عدة أنشطة تهدف لدعم وتطوير طلبة الجامعة بمجالات مختلفة وصقل مهاراتهم لإعدادهم لسوق العمل، حيث تشتمل هذه الشراكة على عدة مبادرات منها على سبيل المثال وليس الحصر دعم النوادي العلمية، حصول الطلبة على المؤهلات العلمية والعملية، دعم ريادة الأعمال والابتكار، وكذلك العمل على مشاركة الخبرات من خلال توفير مرشدين مميزين من البنك لصقل مواهب الطلبة في الواقع العملي.