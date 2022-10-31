دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، ان التجارب الفنية تجري حاليا على المحطات الثلاث الرئيسية المتبقية في منطقة المطلاع قبيل إطلاق التيار فيها بشكل رسمي خلال نوفمبر المقبل.



وقالت المصادر لـ «الأنباء» انه بعد إطلاق التيار في أولى المحطات الرئيسية وتحمل الرقم Z1 وتغذيتها من محطة توليد الصبية خلال الشهر الجاري، سيشهد الشهر المقبل إطلاق التيار في محطتين قدرة 400 كيلوفولت ومن ثم المحطة الأخيرة في ديسمبر لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من إطلاق التيار في المنطقة.



ولفتت المصادر الى ان خطة إيصال التيار الى منطقة المطلاع تعمل وفق مراحل ستنتهي المرحلة الأولى في ديسمبر، بينما المرحلة الثانية ستبدأ في مارس العام المقبل مع بدء إطلاق التيار بمحطات 132 كيلوفولت، حيث ستسلم بعدها الى شبكات التوزيع للبدء في إيصال التيار الى القسائم.



وتوقعت المصادر أن يتم البدء بإيصال التيار الى القسائم في يونيو العام المقبل بعد إطلاق الطاقة في المحطات الثانوية والمحولات، حيث ستكون الأولوية للمناطق التي تتواجد فيها القسائم المشيدة.